Karabük il genel meclisi toplandı - Son Dakika

Karabük'te il genel meclisi temmuz ayı toplantısı Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan Yıldırım, üç ay aradan sonra ilk defa olağan il genel meclisi toplantısının yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebi ile bir badireden geçtiğini, bu sürecin tedbirlere uyularak atlatılabileceğini belirten Yıldırım, pandemi sürecinde İl Özel İdarenin azami ölçüde çalışmalarını devam ettirdiğini kaydetti.

Yıldırım, geçen yıldan bu yana devam eden Keltepe Kayak Merkezi yolu asfaltı ve otokorkuluk çalışmaları ile 2020 yılı KÖYDES programında yapılacak olan yol, içme suyu, kanalizasyon hattı ve tarımsal hizmetler çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda asfalt yapılacak yollarımızın alt yapı malzeme serilmesi çalışmaları devam ediyor. Seyyar konkasörlerimiz ile sarı malzeme üretimimiz ve diğer çalışmalarımız da devam etmektedir. Koronavirüs sürecinde de çalışmalarımızı azami ölçüde devam ettirerek hizmetlerimizin aksamamasına çalıştık. Yine tedbirlere uyarak görevlerimizi yerine getirmeye çalışacağız."