Son Dakika Haberleri: Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

52 dakika önce

Karabük İl Genel Meclisinin Temmuz ayı toplantısı yapıldı.

Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı, System.String[]
Karabük İl Genel Meclisinin Temmuz ayı toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, başta Keltepe Kayak Merkezi olmak üzere yapılacak asfalt çalışmaları masaya yatırıldı.
Burada bir konuşma yapan Yıldırım, çalışmaları ve yapılacaklar hakkında bilgiler verdi.
Diğer gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantı, KÖYDES çalışmaları hakkında verilen bilgiyle son buldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:46 Kaynak: AA
hasan yıldırım, meclis başkanı, karabük, temmuz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor Arda Turan'dan göbek açıklaması Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü Son Dakika! Benzine 27 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:38:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]