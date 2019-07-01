Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
52 dakika önce
Karabük İl Genel Meclisinin Temmuz ayı toplantısı yapıldı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:46 Kaynak: AA
İl Genel Meclisinin Temmuz ayı toplantısı yapıldı.
İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, başta Keltepe Kayak Merkezi
olmak üzere yapılacak asfalt çalışmaları masaya yatırıldı.
Burada bir konuşma yapan Yıldırım, çalışmaları ve yapılacaklar hakkında bilgiler verdi.
Diğer gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantı, KÖYDES çalışmaları hakkında verilen bilgiyle son buldu.
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