Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

6 saat önce

Karabük İl Genel Meclisi'nin şubat ayı toplantısı yapıldı.

Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı, System.String[]

Karabük İl Genel Meclisi'nin şubat ayı toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yapılan ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.


Burada bir konuşma yapan Yıldırım, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Keltepe Kayak Merkezi'nin Karabük'ün önemli bir değeri olma yolunda ilerlediğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaremizin de büyük katkıları olan ve kısa süre önce hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi ve alaka görüyor. Keltepe Kayak Merkezi Karabükümüzün önemli bir değeri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bazı eksikliklerimiz var ama inşallah onları da tamamlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Yıldırım, İl Özel İdareye ait ekiplerin her mevsim olduğu gibi kış sezonunda da 7/24 görevinin başında olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 10 gün önce ilimiz genelinde etkili olan kar yağışında ekiplerimiz hemen çalışmalara başladı ve kapalı olan 209 köy yolumuzu ulaşıma açtı. En son yağan karda da aynı şekilde ekiplerimiz hemen kapalı köy yollarına müdahale ederek yolları açtı." dedi.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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