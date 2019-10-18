Karabük İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Karabük İl Genel Meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İl Genel Meclisi üyeleri, olağanüstü çağrı ile İl Özel İdaresi toplantı salonunda toplandı. Program, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, harekatın Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi.

Harekatın tüm bölgeye huzur ve güvenlik getireceğini belirten Yıldırım, "Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/ YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına da katkı sağlayacaktır." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan birisinin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. İl Genel Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu gösterebilmek için her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bugün tek yürek olma günüdür çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize de muvaffakıyetler diliyoruz."

Konuşmaların ardından Barış Pınarı Harekatı ortak bildirisi oy birliğiyle kabul edildi.

Oturumun sonunda Meclis üyeleri asker selamı verdi.