Karabük İl İdare Şube Başkanları Toplantısı - Son Dakika

Karabük İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

Karabük İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

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5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 24. maddesi gereğince, idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilmesi, teşkilatın uyum içinde çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını görüşmek amacıyla yapılan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları ve kamu personelinin verimine ilişkin değerlendirmelerde bulunulan toplantıya Vali Yardımcıları Muhittin Gürel ve Barboros Baran ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede belli bir düşüş sağlandıktan sonra kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmesi ile birlikte vaka sayılarında diğer şehirlerde olduğu gibi ilimiz de de artışın olduğunu, kurumlarımızın halkımızın rehavete kapılmaması son derece önemlidir" dedi.


Toplantıda sağlık başta olmak üzere önemli konularda değerlendirmelerde bulunan Vali Gürel, il merkezi ve ilçelerde; meydanlarda, sokak ve caddelerde, site bahçelerinde, parklarda ve benzeri ortamlarda vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak bulunmalarının önlenmesi gerektiğini belirtti.


Kontrollü sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan maske kullanımının açık ve kapalı tüm mekanlarda vatandaşlar tarafından kullanılmasının sağlanması ve halka maske kullanımının zorunlu olduğunun çeşitli medya unsurları vasıtasıyla sık sık hatırlatılması gerektiğini ifade eden Gürel, "Ayrıca maskenin doğru kullanımı ile ilgili halkımızın bilgilendirilmesi, ayrıca kamu kurumlarında personelin maske kullanması zorunlu olduğundan konu hakkında ihmale yer verilmemesi, virüsün bulaşma ve etki etme derecesinin yüksek olduğu kronik hastalar ile 60 yaş ve üstü vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında evlerinden dışarı çıkmamaları, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında hizmet vermeye başlayan restoran, lokanta, kafeterya ve benzeri işletmelerin denetimlerinin aksatılmadan yapılması gerekmektedir" dedi.


Halen kamu kurumlarını, özellikle valiliği arayarak bilgi talep eden vatandaşların sayısının fazla olması sebebiyle, İçişleri Bakanlığı, valilik ve İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu tarafından alınan kararların halka hızlı ve zamanında ulaştırılması, alınan kararların halkın kolaylıkla görebileceği yerlere tanıtıcı afiş olarak asılması ve broşür dağıtılması talimatı veren Gürel, "İlimize il dışından geçici veya sürekli kalmak amacıyla gelen kişilerin kontrol noktalarında kolluk kuvvetleri tarafından kayıt altına alınarak, evlerinde 14 gün süreyle izolasyon altına alınmalarının sağlanması ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kolluk kuvvetleri eşliğinde izolasyon altına alınan vatandaşlarımızın evlerinde sağlık kontrollerinin yapılması, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin kurum amirleri tarafından düzenli olarak takip edilmesi, rehber doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.


İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile sona erdi. - KARABÜK

Barboros Baran, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük İl İdare Şube Başkanları Toplantısı - Son Dakika

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