Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş oldu - Son Dakika

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş oldu

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yaklaşık iki aydır vekaleten yürüten Nevzat Akbaş atandı.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yaklaşık iki aydır vekaleten yürüten Nevzat Akbaş atandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen görevlendirme ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nevzat Akbaş atandı. Akbaş yaklaşık iki aydır, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun yerine vekaleten görev yapıyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirmesi ile 24 Haziran 2020 tarihi itibariyle göreve başladığını belirten Akbaş, "Beni bu göreve layık gören Bakanıma teşekkür ediyorum. Karabük halkımıza ve eğitim camiasına saygılarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarımızla; müdür yardımcılarımız ile ilçe milli eğitim müdürlerimizle, şube müdürlerimizle, okul müdürlerimizle ve öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımızla birlikte, akademik başarının yanı sıra milli manevi değerlerine bağlı, düşünebilen, baktığını görebilen, irdeleyen, sorgulayan, sosyal becerileri ile de insanlığı kucaklayan bir nesil yetiştirme yolunda kendimiz ile yarışmayı sürdürme azim ve kararlılığı içinde eğitimin tüm bileşenleriyle el birliği içerisinde en güzel eğitim ortamlarını hazırlamanın gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizin ali hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda önüne koyduğu vizyon projeleri istikametinde çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürerek; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini hayata geçirecek yarının büyüklerini bugünden akademik, sosyal, manevi ve ahlaki gelişim alanlarında dört başı mamur bir biçimde yetiştirme gayreti içerisinde, Bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusunda bilgiyle donanmış, özgüveni yüksek, bilimi ve teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil yetişmesi için 'Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye' ülküsü ile heyecanımızı; azim ve kararlılıkla taçlandıracağız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Mehmet Fatih, Karabük, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:53 Kaynak: İHA

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