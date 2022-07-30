İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Karabük'ün YKS başarı durumunu değerlendirdi - Son Dakika
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İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Karabük'ün YKS başarı durumunu değerlendirdi

30.07.2022 13:33
İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Karabük'ün YKS başarı durumunu değerlendirdi

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kentin 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kentin 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Akbaş, yaptığı açıklamada, YKS sonuçları doğrultusunda Karabük'ün kitlesel başarısının önceki senelere göre arttığının gözlemlendiğini bildirdi.

Mehmet Vergili Fen Lisesi Öğrencisi Tuana Saraçoğlu'nun, Alan Yeterlilik Sınavında (AYT) tam puan aldığını anımsatan Akbaş, Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hatice Şeyma Habergetiren'in de Y- TYT ek puanlı yerleştirmede Türkiye geneli imam hatip liseleri arasında Türkiye birincisi olduğunu kaydetti.

Akbaş, YKS puan türlerine göre başarı sırası ilk 20 bini baz alarak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla farklı ortaöğretim okullarımızdan sınava giren 109 öğrencimiz, Türkiye geneli ilk 20 bin içerisinde yer aldı. Öğrencilerimiz birden fazla testte ilk 20 bine girdiği halde öğrencilerimizin en yüksek başarısının baz alınması suretiyle yapılan çalışma, farklı kriterlerde değerlendirilerek elde edilen sonuçlar önümüzdeki yıllar itibarıyla başarı grafiğimizin yükselerek devamlılık göstermesine kaynaklık edecektir. Yaptığımız kapsamlı analiz sonuçları, bizlere önceki yıllarımıza göre akademik başarımızın sistematik olarak arttığını göstermektedir. Öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

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