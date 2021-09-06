Karabük İl Özel İdaresi ekipleri selden zarar gören Kastamonu'da çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Özel İdaresi ekipleri, sel felaketinden zarar gören Kastamonu'daki çalışmalarını tamamlayarak Karabük'e döndü.

Vali Gürel, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından 14 Ağustos'ta Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çalışmaları koordine etmek üzere afet bölgesinde görevlendirildi.

Burada çalışmalarını tamamlayan Gürel ve İl Özel İdaresi ekipleri, daha sonra Devrekani ilçesine geçti.

Selden zarar gören iki ilçede 2 kepçe, 4 kamyon, dozer, greyder, kazıcı yükleyici, tır ve pickup ile çalışmaları yürüten 12 personel, bozulan yolları onararak köylere içme suyu ulaştırdı.

Kapanan menfezlerin açılmasını da sağlayan ekipler, çalışmalarını tamamlayarak Karabük'e döndü.