Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' açıklaması - Son Dakika
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Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' açıklaması

6 saat önce

KARABÜK İl Sağlık Müdürlüğü, son bir aydır uyuz vakalarında artış görüldüğünü, vatandaşlara hastalıktan korunma yolları hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' açıklaması, System.String[]

KARABÜK İl Sağlık Müdürlüğü, son bir aydır uyuz vakalarında artış görüldüğünü, vatandaşlara hastalıktan korunma yolları hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü uyuz hastalığıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.

Son bir aydır uyuz vakalarında artış olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde son bir aydır uyuz (scabies) vakalarında anlamlı bir artış görülmüştür. Özellikle bazı aile hekimlerimize uyuz hastalığı nedeniyle daha fazla müracaat olduğu belirlenmiştir. Bu aile hekimlerimizin görev yaptığı mahallelerde Müdürlüğümüz halk sağlığı ekipleri tarafından vatandaşlarımıza uyuz hastalığından korunma ve tedavi yolları hakkında bilgilendirme yapılmakta, okullarımızda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize detaylı bilgi verilmektedir. Uyuz hastalığından korunmanın ilk aşaması kişisel hijyene dikkat edilmesi ve başkalarına ait şahsi eşyaların kullanılmamasıdır. Uyuz hastalığının en önemli belirtisi parmak araları, el bileklerinin iç yüzü, koltuk altları, dirsekler ve kasıklarda şiddetli kaşıntıdır. Kişiye hekim tarafından teşhis konulduğunda aynı evde yaşayan herkes tedavi görmelidir. Giysiler, havlular ve çarşaflar en az 60 derecede yıkanıp ütülenmelidir. Yıkanamayacak eşyalar ağzı kapalı poşet içinde 3 gün bekletilmelidir. Zemin ve mobilyalar iyice temizlenmelidir. Bu ve benzeri önlemler alındığında ve hekimlerimizin verdiği ilaçlar kullanma talimatına uygun şekilde kullanıldığında tedavisi son derece kolay olan bu hastalığın yayılmaması için, toplu yaşanılan yerlerde temizlik kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir."


İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:29 Kaynak: DHA
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