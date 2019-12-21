Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelinde artan uyuz hastalığından korunmanın ilk aşamasının kişisel hijyene dikkat edilmesi ve başkalarına ait eşyaların kullanılmaması olduğunu bildirdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük genelinde son bir aydır uyuz vakalarında anlamlı bir artışın görüldüğü belirtildi.

Özellikle bazı aile hekimlerine uyuz hastalığı nedeniyle daha fazla müracaat olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu aile hekimlerimizin görev yaptığı mahallelerde müdürlüğümüz halk sağlığı ekiplerince vatandaşlarımıza uyuz hastalığından korunma ve tedavi yolları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Okullarımızda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize detaylı bilgi verilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Uyuz hastalığından korunmanın ilk aşamasının kişisel hijyene dikkat edilmesi ve başkalarına ait eşyaların kullanılmaması olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uyuz hastalığının en önemli belirtisi parmak araları, el bileklerinin iç yüzü, koltuk altları, dirsekler ve kasıklarda şiddetli kaşıntıdır.

Kişiye hekim tarafından teşhis konulduğunda aynı evde yaşayan herkes tedavi görmelidir. Giysiler, havlular ve çarşaflar en az 60 derecede yıkanıp ütülenmelidir. Yıkanamayacak eşyalar ağzı kapalı poşet içinde 3 gün bekletilmelidir. Zemin ve mobilyalar iyice temizlenmelidir. Bu ve benzeri önlemler alındığında ve hekimlerimizin verdiği ilaçlar kullanma talimatına uygun şekilde kullanıldığında tedavisi son derece kolay olan bu hastalığın yayılmaması için, toplu yaşanılan yerlerde temizlik kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir."