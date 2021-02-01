Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı: "İlimizde şu ana kadar mutasyonlu virüse rastlanmadı" - Son Dakika

Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı: "İlimizde şu ana kadar mutasyonlu virüse rastlanmadı"

01.02.2021 09:23
Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı:

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük'te şu ana kadar mutasyonlu virüse rastlanmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük'te şu ana kadar mutasyonlu virüse rastlanmadığını bildirdi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabük'te şu ana kadar mutasyonlu virüse rastlanmadığını ancak bunun rastlanılmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Şu ana kadar 17 ilde mutasyonlu virüsün görülmüş olmasının Karabük'te de her an görülebileceği anlamını taşıdığını hatırlatan Sarı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler laboratuvarımızda yüksek titrede pozitiflik gösteren her numuneyi ve yurt dışı öyküsü bulunan hastalardan alınan numunelerin tamamını mutasyonlu virüslerin tespit edilmesinde kullanılan kitlerle bir kez daha çalışıyoruz. Çok şükür şu ana kadar mutasyonlu virüs tespit etmedik. Ancak ister mutasyonlu olsun, ister olmasın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı devam ediyor. Vakalar tam azaldı derken tekrar artış trendine girebiliyor. Son günlerde Ovacık ve Yenice ilçelerimizin köylerinde alınan karantina kararları da bunun göstergesi."

Sarı, özellikle okulların 3 haftalık yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte birçok ailenin memleketlerini ziyarete gittiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim ilimize gelen hemşehrilerimiz de var. Bu hareketliliğin hastalığın tekrar artış göstermesine yol açmış olabileceğini düşünüyoruz. Tabi bir de vakalar çok azalmış söylentilerinin yol açtığı rehavet var. Bu nedenle kesinlikle herhangi bir esneklik göstermeden tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı çalışmalarımız iyi gidiyor. Ülkemize son gelen 10 milyon dozluk aşı henüz illere dağıtılmadı. Bu aşılar da illere ulaştığında aşı faaliyetlerimiz daha da hız kazanacak. Tünelin ucunda ışık görünmüşken yeni bir dalgaya fırsat vermeyelim."

İl Sağlık Müdürü, Ahmet Sarı, Karabük, Medya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı: 'İlimizde şu ana kadar mutasyonlu virüse rastlanmadı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saadet Partili ismin fabrikasına düzenlenen saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi Ermeni diasporası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine tepkili: Uzayı silahlandırıyorlar 16 yaşındaki Nazlı'dan 51 gündür haber alınamıyor İçeride binlerce hayvan var! 3 bin 500 metrekarelik dev çiftlik alev alev yanıyor Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Myanmar'da darbe yapan ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı ve iktidar partili yöneticiler gözaltında Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!
Keçilerini Zoom'dan vatandaşlara izleten çiftçi, şimdi paraya para demiyor Keçilerini Zoom'dan vatandaşlara izleten çiftçi, şimdi paraya para demiyor         
09:40
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Peçeli kadın maske takmak istemeyince uçak karıştı! Tartışma sosyal medyada gündem oldu Peçeli kadın maske takmak istemeyince uçak karıştı! Tartışma sosyal medyada gündem oldu         
09:19
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Tepki çeken görüntü! Tepki çeken görüntü! "Para etmiyor" diyerek kasa kasa domatesi çöpe döktü         
07:49
Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı         
22:30
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu Aslı Bekiroğlu, arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı         
09:43
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 10:02:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı: "İlimizde şu ana kadar mutasyonlu virüse rastlanmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei