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İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşları uyardı

05.11.2021 13:15

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Sarı, gazetecilere, Karabük'ün her 100 bin nüfusta en fazla vaka görülen il durumunda bulunmasının üzücü ve tedirgin edici olduğunu söyledi.

Bu sayıların bir an önce düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, "Bu amaçla Valimiz başkanlığında Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı yaptık. Alacağımız tedbirler konusunda tüm kurum müdürlerimiz ve paydaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Vaka sayılarının düşmesi için birinci yapmamız gereken, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmek." dedi.

Sarı, toplumda ciddi bir rehavet olduğunu gözlemlediklerini dile getirerek, "Toplumun her kesiminde bu durum gözlemleniyor. Biraz tedbir yorgunluğu olduğunu düşünüyoruz ancak bununla beraber sanki pandemiden çıktığımız gibi bir yanlış kanıya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Pandemi halen devam ediyor. Aşılanma oranlarımız her ne kadar yavaşlasa da ciddi bir aşılama yaptık. Aşılama tek başına yeterli değil, mutlaka tedbir gerekli. Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymamız gerekiyor." diye konuştu.

"Biran evvel ikinci doz aşılamada yüzde 75'i aşmamız gerekiyor"

Şu anda il genelinde birinci doz aşılamada yüzde 84, ikinci doz aşılamada ise 74 oranına yaklaştıklarını aktaran Sarı, bir an önce ikinci doz aşılamada yüzde 75'in aşılması hatta yüzde 85'lere ulaşılması gerektiğini kaydetti.

Sarı, mRNA aşısı olan ve riskli grupta yer alanlara hatırlatma dozu uygulanmaya başlandığını anımsatarak, hamilelere de aşılarını aksatmaması çağrısı yaptı.

"Vaka sayılarındaki artışın en önemli nedenlerinden biri sosyal hareketlilik"

Sarı, üniversitelerin açılmasıyla il genelinde sosyal hareketliliğin önemli ölçüde artığına işaret ederek, bu durumun vaka sayılarındaki artışın en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Hareketliliğin fazla olduğu mekanlarda özellikle temizlik, maske ve mesafe konusuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, "Vatandaşlarımızın bir kez daha rehavete kapılmamalarını rica ediyorum. Bu tedbir yorgunluğundan bir an evvel kurtulmalarını ve ellerinden geldiğince tedbirlere riayet etmelerini istirham ediyorum. Karabük, daha önce uzun süre vakaların görülmediği il oldu. Tekrar bu şekle dönüşmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Sarı, sağlık hizmetlerinde aksama olmaması gerektiğini belirterek, vaka sayılarındaki artışın hastanelerin hasta yükünü artırdığına dikkati çekti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TURKOVAC Faz-3 çalışmalarının yapıldığını belirten Sarı, "Biz de bu anlamda bize talep geldiğinde üçüncü faz çalışması için TURKOVAC olmak isteyen vatandaşlarımızı ücretsiz olarak Bolu'ya götürüp aşılarını yaptırarak takiplerini sağlayacağımızı taahhüt ettik. Bu konuda elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız. TURKOVAC aşısı olmak ve bu çalışmaya gönüllü katılmak isteyen vatandaşlarımızı Müdürlüğümüze bekleriz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşları uyardı
İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşları uyardı
İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşları uyardı
İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşları uyardı
İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşları uyardı
İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşları uyardı

İl Sağlık Müdürü, Ahmet Sarı, Pandemi, Karabük, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Sarı, Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika


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