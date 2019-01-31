Son Dakika Haberleri: Karabük İl Sağlık Müdürü Trafik Kazasında Yaralandı

Karabük İl Sağlık Müdürü Trafik Kazasında Yaralandı

51 dakika önce

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, trafik kazasında yaralandı.

Karabük İl Sağlık Müdürü Trafik Kazasında Yaralandı, System.String[]
Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi istikametinden kent merkezine gelen Ali O. yönetimindeki 78 BP 085 plakalı İl Sağlık Müdürlüğüne ait makam aracına, Valilik binasına dönmek isterken arkadan gelen ve Safranbolu-Karabük seferi yapan Mehmet B. yönetimindeki 78 M 6074 plakalı yolcu minibüsü çarptı.

Kazada, makam aracında bulunan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İl Sağlık Müdürü Sarı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:28 Kaynak: AA

Ahmet Sarı, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:19:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük İl Sağlık Müdürü Trafik Kazasında Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]