Son Dakika Haberleri: Karabük-işe geç gelen belediye personeli içeri alınmadı
Son Dakika Güncel Karabük-işe geç gelen belediye personeli içeri alınmadı

Karabük-işe geç gelen belediye personeli içeri alınmadı

47 dakika önce

İşe geç gelen belediye personeli içeri alınmadıKarabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, bugün işlerine geç gelen belediye çalışanlarını belediyeye sokmadı.

İşe geç gelen belediye personeli içeri alınmadı

Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, bugün işlerine geç gelen belediye çalışanlarını belediyeye sokmadı. Vergili daha önce uyarıda bulunduğunu belirterek, İşçi ve memur arkadaşlarımızın belli bir düzende, disiplin içerisinde çalışması şart dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili sabah makamına geçerek güvenlik görevlilerine geç gelen personelin içeriye alınmaması talimatını verdi. Geç kaldıkları ileri sürülen Başkan Vergili'nin özel kalem Müdürü İrfan Kartal'ın da aralarında bulunduğu personel içeriye alınmadı. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım gün çalışacak olan personel içeriye alınmayınca neye uğradıklarını şaşırdı.

Başkan Vergili daha önce uyarıda bulunduğunu belirterek, Uzun zamandır arkadaşları uyarıyorum. 18 yaşından itibaren iş hayatının içerisindeyim. 18 yaşında da 400 - 500 işçinin başında tam sorumlu kişiydim. İşçi ve memur arkadaşlarımızın belli bir düzende, disiplin içerisinde çalışması şart. İş olur olmaz. Bir tane vatandaş gelebilir. Bizim işimiz de ona o saatte hizmet etmek. İnsanların kusurlarını, hatalarını yakalamak hoşuma giden bir olay değil. Ama bunu bir düzene sokmanız gerekir diye defalarca uyardım. Bu uyarımı hiç kimse dikkate almadı. Buraya gelen personelin geciktiğini görüyorum, zamanında işbaşı yapmadığını biliyorum. Böyle bir uygulama yaptık. Arkadaşların ileride daha iyi hizmete dönük çalışmaları inşallah bundan sonra olur. İşe gelmeyenlerin hepsinin hakkında da gerekli işlemleri yapacağım. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan dedi.

Başkan Vergili işe geç kalanları bundan sonra işe almayacağını ifade ederek, şöyle konuştu

Şu anda personelimizin sayısı 3'de 1'i, 2'si belirlenen saatte işe gelmedi. Tahmin ediyorum, bugün yarım gün tatil diyerekten büyük bir kısmı da işe gelmeyecekti zaten. Bundan sonra işe geç kalanların hiçbirini işe aldırtmayacağım. Tamam 10 dakika gecikme kabul edilebilir. Gelmeyenlerin hiçbirini işe aldırtmayacağım ve haklarında da mutlak suretle rapor yapacağım. Giriş noktalarındaki kameralardan tespitlerini yaptıracağım.

'BAŞKANIMIZIN ART NİYETLİ BİR TAVRININ OLDUĞUNA İNANMIYORUZ'

Belediyede sivil savunma uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Tüm Bel-Sen Karabük Şube Başkanı Ahmet Avdancı da içeriye alınmayanların arasın yer aldı. Avdancı yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları arifesinde belediyedeki iş yerimizde bir sürprizle karşılaştık. Sabah 08.30'dan itibaren belediye hizmet binasında görevli kadrolu memur ve sözleşmeli arkadaşlarımız mesaiye başlamak için işmyerlerine geldiğinde giriş kapımızın güvenlik görevlileri tarafından kapatılarak içeriye giriş yapan arkadaşlarımızın engellenmesiyle karşılaştık. Arkadaşlarımız belediyenin etrafında, caddede girişlerin açılmasını bekledi. Kamu hizmetinde müeyyideler bellidir. Saat 08.30'da mesaimiz başlıyor. Bizim giriş kartlarımız var. Personelin ne zaman mesaiye başladığı zaten bellidir. Kamu hizmetini düzgün yapmayanların müeyyideleri bellidir. Uyarı cezasından başlayarak kınama, disiplin, 30'da bir maaş kesimi ve ihraca kadar giden bir süreç vardır. Belediye başkanımızın çalışan personeline art niyetli ya da olumsuz bir tavrının olduğuna inanmıyoruz diye konuştu.

Karabük-işe geç gelen belediye personeli içeri alınmadı

Rafet Vergili, Karabük, Memur, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'den af açıklaması: 'Şartlı ceza indirim" kanun teklifi yasalaşırsa 129 bin kişi tahliye olur
MHP'li Başkan, işe geç gelen işçi ve memurları belediyeye almayarak kapıları kapattı Antalya'da meydana gelen hortum korkuttu: İlk kez böyle bir şey görüyorum Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaşıldı! İşte dakika dakika yaşananlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 17:29:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük-işe geç gelen belediye personeli içeri alınmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]