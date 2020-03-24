KARABÜK Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARABÜK Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor - Son Dakika

KARABÜK Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor

7 saat önce

Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyorKARABÜK'ün Eflani ilçesindeki Ortaklar Göletindeki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, göletin kenarına inen tilkiyi besliyor.

Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor

KARABÜK'ün Eflani ilçesindeki Ortaklar Göletindeki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, göletin kenarına inen tilkiyi besliyor. Mehmet Tekin'in ıslık çalmasıyla gelen tilki verilen yiyecekleri yiyor.

Eflani Ortakçılar Göletinin bulunduğu ormanlık alanda yaşayan tilki yiyecek bulabilmek için göletin kenarına indi. Gölein bulunduğu alanda mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyi yiyecek verdi. Mehmet Tekin ürkmeyen tilkinin yanına yaklaşması üzerine her gün yemek vermeye başladı. Mehmet Tekin ıslık çalarak tilkiyi çağırırken, gelen tilkiye yiyecek veriyor. Mehmet Tekin tilkinin yanına yanaştığını belirterek, "Geçen hafta cuma günü sabahtan yanıma geldi, karnını doyurdum. Kedi gibi yanıma geldi, tutuyorum hiçbir şey yapmıyor. Islığa alıştırdım, ıslık çalınca hemen yanıma geliyor" dedi.

KARABÜK Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor

Ortaklar, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:21 Kaynak: DHA

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Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor
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