KARABÜK İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Cezayirliler, Karabük'teki yurtlara yerleştiriliyor - Son Dakika

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KARABÜK İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Cezayirliler, Karabük'teki yurtlara yerleştiriliyor
25 dakika önce
KARABÜK İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Cezayirliler, Karabük'teki yurtlara yerleştiriliyor.
KARABÜK İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Cezayirliler, Karabük'teki yurtlara yerleştiriliyor
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:26 Kaynak: DHA
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