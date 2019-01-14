Son Dakika Haberleri: Karabük Kabini Kopan Tır'da 2 Kardeş Yaralandı

Karabük Kabini Kopan Tır'da 2 Kardeş Yaralandı

27 dakika önce

Kabini kopan TIR'da 2 kardeş yaralandıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan mermer yüklü TIR, hafriyat sahasına daldı.

Kabini kopan TIR'da 2 kardeş yaralandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan mermer yüklü TIR, hafriyat sahasına daldı. Kabini kopan TIR'da bulunan 2 kardeş ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük- Bartın yolu Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. Ferdi İnan idaresindeki 37 RE 702 plakalı mermer yüklü TIR, rampa aşağı yolda kontrolden çıkarak belediyenin hafriyat sahasına daldı. Hız göstergesi 85'de takılı kalan TIR'ın kabini koptu. Dorsesinde yüklü olan 20 ton ağırlığındaki mermer yola düştü. Kopan kabinden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Ferdi İnan ve yanındaki kardeşi Mesut İnan (26), ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre frenleri boşalması sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:52 Kaynak: DHA

Bartın, Safranbolu, Karabük, Güncel
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