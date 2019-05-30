Son Dakika Haberleri: KARABÜK Kamyonet önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

KARABÜK Kamyonet önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı

9 dakika önce

Kamyonet önündeki kamyona çarptı: 4 yaralıKARABÜK'te, önündeki kamyona çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı.

Kamyonet önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı
KARABÜK'te, önündeki kamyona çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı. Şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşların yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarılabildi.
Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Kemal Oyman mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne gelen Fatih Köroğlu idaresindeki 78 AV 583 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Hasan Araçlı yönetimindeki 78 BL 540 plakalı kamyona çarptı. Kazada, Fatih Köroğlu ile yanındaki Bülent Köroğlu, Süleyman Köroğlu ve Ferhat Taşkır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler kamyonetin şoför mahalline sıkışan Fatih Köroğlu kurtarmak için çalışma yürüttü. Çalışmalara AFAD, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlar da dahil oldu. Fatih Köroğlu, yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarılarak, ambulansa taşındı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KARABÜK Kamyonet önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:32 Kaynak: DHA
Fatih, Köroğlu, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bir daireye giren yılan büyük korku yaşattı: Zehirliymiş, şoktayız Son Dakika! Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı AK Partili yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 21:41:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KARABÜK Kamyonet önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]