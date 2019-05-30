KARABÜK Kamyonet önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı

Kamyonet önündeki kamyona çarptı: 4 yaralıKARABÜK'te, önündeki kamyona çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı. Şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşların yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarılabildi.Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Kemal Oyman mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne gelen Fatih Köroğlu idaresindeki 78 AV 583 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Hasan Araçlı yönetimindeki 78 BL 540 plakalı kamyona çarptı. Kazada, Fatih Köroğlu ile yanındaki Bülent Köroğlu, Süleyman Köroğlu ve Ferhat Taşkır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler kamyonetin şoför mahalline sıkışan Fatih Köroğlu kurtarmak için çalışma yürüttü. Çalışmalara AFAD, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlar da dahil oldu. Fatih Köroğlu, yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarılarak, ambulansa taşındı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.