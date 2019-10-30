Son Dakika Haberleri: Karabük kamyonetin kapısını iple tutturdular
Son Dakika Güncel Karabük kamyonetin kapısını iple tutturdular

Karabük kamyonetin kapısını iple tutturdular

1 saat önce

Kamyonetin kapısını iple tutturdularKarabük'te, kasasında eşya yüklü kamyonetin açık olan bir kapısının kapalı olan kapıya iple tutturulması dikkat çekti.

Kamyonetin kapısını iple tutturdular

Karabük'te, kasasında eşya yüklü kamyonetin açık olan bir kapısının kapalı olan kapıya iple tutturulması dikkat çekti.

Karabük - Safranbolu yolunda kasasında eşya yüklü 78 AF 127 plakalı kamyonet, açık olan kapısının kapalı olan kapıya iple bağlanarak tutturulmuş şekilde ilerlerken görüldü. Yana doğru açık olan kapının her an ipten kurtulup açılacak olması yolda bulunanları korkuturken, bu tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olası bir kazaya davetiye çıkaran sürücünün kullandığı kamyonet Safranbolu yönüne doğru giderken gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Karabük kamyonetin kapısını iple tutturdular

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:18 Kaynak: DHA
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