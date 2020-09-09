KARABÜK Kanyondaki derede kuruyan yavru balıkları kurtardılar - Son Dakika

Kanyondaki derede kuruyan yavru balıkları kurtardılar

KARABÜK'te, doğa tutkunu 2 arkadaş aşırı sıcaklardan dolayı kuruma noktasına gelen kanyondaki dereden yavru balıkları kurtardı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Konarı Kanyonu'nda doğa gezisine çıkan Cemil Belder ve Cemal Özbek, aşırı sıcaktan derenin kuruduğunu ve yavru balıkların taşların arasında oluşan su birikintilerinin arasındaki su birikintilerinde mahsur kaldığını fark etti. 2 arkadaş balıklar için kurtarma çalışması başlattı. Su birikintisinin içerisinde bulunan balıkları file kepçe ile alan 2 arkadaş, balıkları su dolu bir varilin içerisine koydu. 2 arkadaş yavru balıkları, kanyonda başka bir su kaynağının içerisine bıraktı.

Cemil Belder bu yaz aylarının kurak geçtiğini belirterek, "Bu sıcaklıkların sonunda bazı dereler hemen hemen kurudu ve hiç su gelmez oldu. Birkaç haftadır kanyonlardaki su seviyesini takip ediyorduk. Gördük ki maalesef su birikintileri de dahi kurudu tamamen ve içiresinde yüzlerce balık mahsur kaldı. Belki de son birkaç günlerini yaşıyorlar ve bizde Cemal Özbek ile beraber kurtarma operasyonu yaptık." diye konuştu.