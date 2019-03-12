Son Dakika Haberleri: Karabük Karabük'te 2 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

Karabük Karabük'te 2 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

1 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Dün gece saatlerinde Eskipazar'a bağlı Çandırlar köyünde Bekir Karlıçayır'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Alev topuna dönen evi görenler itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesiyle gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:56 Kaynak: DHA

Eskipazar, Karabük, Güncel
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