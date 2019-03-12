Karabük Karabük'te 2 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü
1 saat önce
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Karabük
'ün Eskipazar
ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Dün gece saatlerinde Eskipazar'a bağlı Çandırlar köyünde Bekir Karlıçayır'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Alev topuna dönen evi görenler itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesiyle gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:56 Kaynak: DHA
Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı
Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı
Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı
Farklı Statüde Sigorta Primi Ödeyenler Aylığa Etkisi Olmayan Primleri İade Alabiliyor