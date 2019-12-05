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Karabük-karabük'te esnaf, sokak köpeğini battaniye ile ısıttı

6 saat önce

Karabük'te esnaf, sokak köpeğini battaniye ile ısıttıKarabük'te yaşayan 2 esnaf, soğuktan titreyen sokak köpeğini minder ve battaniye ile ısıttı.

Karabük'te esnaf, sokak köpeğini battaniye ile ısıttı

Karabük'te yaşayan 2 esnaf, soğuktan titreyen sokak köpeğini minder ve battaniye ile ısıttı.

Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 2 esnaf, dün akşam saatlerinde kaldırımda soğuktan titreyen sokak köpeğini gördü. Köpeğe su verip karnını doyurduktan sonra dükkanın önüne karton serip üstüne de minder koyan esnaf, mindere yatan köpeğin üzerine battaniye örterek ısınmasını sağladı.

Esnaf Münevver Çolpan (54), sokak hayvanlarının üşümemesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, Arkadaşlardan biri battaniye, biz de minder getirdik. Sarı kız çok titriyordu. Bu duyarlı davranışı diğer arkadaşlarımızdan da bekliyoruz dedi.

Karabük-karabük'te esnaf, sokak köpeğini battaniye ile ısıttı

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:50 Kaynak: DHA
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