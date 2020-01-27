Karabük karabük'te gölet buz tuttu - Son Dakika
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Karabük karabük'te gölet buz tuttu

6 saat önce

Karabük'te gölet buz tuttuKARABÜK'ün Eflani ilçesinde bulunan Ortakçı Göleti havanın eksi 10 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.

Karabük'te gölet buz tuttu

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde bulunan Ortakçı Göleti havanın eksi 10 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.

Eflani'de havanın eksi 10 dereceye düşmesinin ardından Ortakçı Göleti buz tuttu. Ormanın ortasında bulunan göletin buz tutmasıyla birlikte muhteşem bir güzellik ortaya çıktı. Ortakçı Göleti'nin bulunduğu alana gelenler gölet kenarında mangal yaparak doğanın keyfini çıkardı. Bazı kişiler ise göletin buz tutan yüzeyinin üzerinde kızakla kaydı.

Karabük karabük'te gölet buz tuttu

Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
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