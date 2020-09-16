KARABÜK Karabük'te orman yangını çıktı - Son Dakika

Karabük'te orman yangını çıktı

KARABÜK'te, 4 gün önce alevlerin yükseldiği ormanlık alanda bugün yeniden yangın çıktı. Yangın etrafa sıçramadan kontrol altına alındı. Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında, Karabük merkeze bağlı Arıcak Köyü'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, Orman İşletme, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışması sonucu kontrol alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü. Bugün aynı yerde tekrar dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yangını söndürmek için müdahale etti. Haber verilmesi üzerine Orman İşletme ekipleri ve itfaiyenin de gelişiyle yangın etrafa sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınan yangında, 2 dönümlük alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.