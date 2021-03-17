KARABÜK Karabük Valisi Gürel, Vatandaşlarımızdan 1 Haziran'a kadar misafirlikleri ertelemelerini rica ediyoruz - Son Dakika

Karabük Valisi Gürel, "Vatandaşlarımızdan 1 Haziran'a kadar misafirlikleri ertelemelerini rica ediyoruz"

KARABÜK Vali Fuat Gürel, 'dinamik denetim modeli' çalışmalarına katıldı. Vaka sayılarında artış olduğunu vurgulayan Vali Gürel, "Bunun sebebi, genellikle il dışından gelen kişilerle vatandaşımızın teması ya da ev ziyaretleridir" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, 100 binde 47,21'lik oran ile orta riskli iller arasında yer alan Karabük'te, vaka sayındaki artışın ardından il genelinde denetimler sıklaştırıldı. Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hayata geçirilen dinamik denetim modeli kapsamında bin kişilik personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ile koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yapan Vali Gürel, kentte vatandaşları ve esnafları uyardı.

Vatandaşların hassasiyetini gördüğünü, ancak buna rağmen vaka sayılarında artış olduğunu ifade eden Karabük Valisi Fuat Gürel, "Son günlerde özellikle Karabük'te vaka sayılarında artış gözlemleniyor. Bunu takip ediyoruz. Her vakayı birebir takip ediyoruz. Bulaş sebeplerine bakıyoruz. Temaslı listelerini çok geniş tutmaya çalışıyoruz. Okullara özellikle ağırlık veriyoruz. Apartmanlarda eğer bir yığılma, bir çoğalma varsa oraları karantina altına almaya çalışıyoruz. Bu kontrollü normalleşmeden kaynaklı esnaflarımız işyerlerini açtı. Çocuklarımız okula gitmeye başladılar. Bu sürecin böyle devam etmesini arzu ediyoruz. Bununla alakalı da hassasiyetimiz devam ediyor. Dolaştığımız esnaflarda da bu hassasiyeti görüyoruz. Aslında herkes sürece katkıda bulunmaya çalışıyor ancak buna rağmen vaka sayılarımızda artış var" dedi.

Kentteki vaka artışının ev ziyaretleri ve il dışı temaslardan kaynaklandığını belirten Vali Gürel, "Özellikle şehir dışından gelen akrabalarımız, eş, dost kimler geliyorsa bunların ev ortamlarında, kapalı mekanlarda bir araya gelmekten kaynaklı bulaşlar olduğunu görüyoruz. Onun için hemşerilerimizden ricamız, 1 Haziran'a kadar İstanbul'dan, Ankara'dan, komşu illerden şehrimize gelecek akrabalarımızın, misafirlerimizin bir müddet gelmemelerini sağlayabilirsek ya da aile içi misafirliklerin bir müddet ertelenmesini sağlayabilirsek, bu süreci daha rahat geçirmiş olacağız. Vatandaşlarımızdan böyle bir ricamız var" diye konuştu.