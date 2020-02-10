Karabük karda yüzerek eğlendiler - Son Dakika
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Karabük karda yüzerek eğlendiler

6 saat önce

Karda yüzerek eğlendilerKARABÜK'te, üniversite öğrencisi 3 arkadaş iddia üzerine şortlarını giyerek kendilerince karda yüzerek eğlendi.

Karda yüzerek eğlendiler

KARABÜK'te, üniversite öğrencisi 3 arkadaş iddia üzerine şortlarını giyerek kendilerince karda yüzerek eğlendi. Karabük'te üniversite öğrencisi İbrahim Yücel, Muhammet Akdaş ve Murat Şılbır, iddia üzerine evlerinin bahçesinde karda yüzme yarışı yaptı. Şortlarını giyen arkadaşlar evlerinin bahçesinde kendilerini karların üzerine atarak yüzer gibi yaptı. Karda yuvarlanan arkadaşlar gönüllerince eğlenirken, üzerlerinde kaban ve montları bulunan arkadaşları ise bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Karabük karda yüzerek eğlendiler

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
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