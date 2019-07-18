KARABÜK KASTAMONU'DA FİRAR EDEN 2 MAHKUM, KARABÜK'TE YAKALANDI
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KASTAMONU Araç Açık Cezaevi'nden gece yarısı firar eden 2 mahkum, Karabük'te denetim yapan polis ekipleri bindikleri otobüsü durdurunca yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:41 Kaynak: DHA
KASTAMONU Araç
Açık Cezaevi'nden gece yarısı firar eden 2 mahkum, Karabük
'te denetim yapan polis ekipleri bindikleri otobüsü durdurunca yakalandı. Karabük'te Çevrikköprü mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, Kastamonu
yönünden gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Bu sırada yolculardan biri, hızla otobüsten inip kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü şüpheli, yolun diğer tarafındaki tarladan geçerek Araç Çayı'na girdi. Karşıya geçemeyeceğini anlayan şüpheli, polis ekiplerine teslim oldu. Polise farklı isimler söyleyen şüpheli, daha sonra otobüste yan yana oturduğu arkadaşıyla birlikte cezaevinden firar ettiklerini itiraf etti.
Cinayet hükümlüsü olduğu belirlenen C.D. (40) ile hırsızlık, gasp ve uyuşturucu suçlarından hükümlü olan E.Ö. (18), kelepçelenerek emniyete götürüldü. İkilinin, 20 gün önce Araç Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildikleri öğrenildi.
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