Son Dakika Haberleri: Karabük kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika Güncel Karabük kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıKarabük'te yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 20 metre savrulan hafif ticari araç akaryakıt istasyonun girişindeki demir korkuluklara çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 20 metre savrulan hafif ticari araç akaryakıt istasyonun girişindeki demir korkuluklara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Celil B. idaresindeki 78 BT 166 plakalı hafif ticari araç, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre savrularak akaryakıt istasyonun girişindeki demir korkuluklara çarptı. İstasyon çalışanları ve çevredekiler yardıma koşarken, kazadan önce saniyeler farkıyla önünde seyreden 112 Acil ambulansı da durarak kaza yerine geldi. Celil B., kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:38 Kaynak: DHA
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