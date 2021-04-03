Karabük, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Karabük 75. Yıl Kavşağı'nda otomobil ile çarpışan cipin devirmesi görülüyor.

Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletle sürücüsünün düşmesi kameralara yansıdı.

Düzce'de iki otomobilin çarpışması ile bir otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçmesi kameralar tarafından kaydedildi.

Bolu'da ise bir kişinin yaya geçidinden geçmesini bekleyen cipe, otomobilin arkadan çarpması kameralara yansıdı.