Karabük-köydeki suya ilgi olunca otomat takıldı

Köydeki suya ilgi olunca otomat takıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çatak Köyü muhtarı Selahattin Öztürk, köylerine şifalı su diye akın edilen çeşmeye su otomatı yerleştirdi. 10 litre su için 1 TL'yi otomata atıp bidonları dolduranlar evlerinin yolunu tutuyor.

Safranbolu'ya 24 kilometre mesafede bulunan 23 haneli Çatak köyünün muhtarı Selahattin Öztürk, kaymakamlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra içme suyu olarak kullandıkları kaynak suyunun şifalı olduğu ve özellikle böbrek taşlarını düşürdüğü iddiasıyla köye akın edenlerin su bidonlarını doldurduğu şadırvandaki çeşmeye 10 bin TL harcayarak su otomatı yerleştirdi. 10 gün öncesine kadar suyu ücretsiz olarak çeşmeden dolduran vatandaşlar şimdi otomata 1 TL attıktan sonra 10 litre su almaya başladı.

Muhtar Selahattin Öztürk, 'Bu su 50 senedir hizmet veriyor. Artık bu işi ticarete döken vatandaşlar vardı. Köyümüzün suyu zaten yeterli değil. Köyümüzün tek suyu. Köy halkımız da bu suyu kullandığı için böyle bir çareye başvurduk. Şu anda herkes memnun. Suyumuz da yeterli olacak. Kavga gürültü çok oluyordu. Jandarmayı çağırdığımız zamanlar oldu. Ne gecesi ne gündüzü belli. Devamlı büyük bidonlarla gelenler burada aşırı su alıyorlardı. Buraları kırıp tahrip ediyorlardı. Şu anda iyi oldu. Makinenin başına güvenlik kamerası koyduk. Evimden gece de olsa izliyorum. Hangi saatte gelecekleri belli olmuyor. Saat 04.30'da vatandaş su için geldi. Makine yeni kurulduğu için baktım geziniyor. Kalkıp gelerek kendisine yardımcı oldum. Nasıl çalıştığını bilmeyenlere devamlı yardımcı oluyorum.ö dedi.

Otomatta biriken parayı nasıl değerlendireceklerine değinen Öztürk, 'Burası azalarla, köy heyetiyle birlikte açılacak. Çıkan para sayılacak. Köyün banka hesabına yatırılacak. Şadırvan ve köyün gideri için kullanılacak. Bu zamana kadar hiç gelirimiz yoktu. Suyu alıp alıp gidiyordu millet. İnşallah bundan sonra burada çevre düzenlememiz, mermerlerimizi, tuvaletlerimizi her tarafı dört dörtlük hale getireceğiz. Tabii ki makinenin de bir maliyeti var.ö diye konuştu.

Özellikle böbrek taşı rahatsızlığı olanların suya ilgi gösterdiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu

'Yakın çevremizdeki köylerimiz de dahil, gelenler hiç aksatmadan her ay geliyorlar. Ankara, İstanbul, Bolu'dan gelenler çok. Her ilden geliyorlar. Bugün Elazığ'dan gelen var. Adam yıllarca ameliyat olmuş. Bu sudan fayda görünce ameliyatı durdurulmuş. Böbreklerinde taş varmış. Vücut devamlı üretiyormuş. Buranın suyunu kullandıktan sonra ameliyattan kurtulmuş. Şeker hastalığına da iyi geldiğini duyuyoruz. Bizim köyümüzde öyle böbrek taşı, şeker hastalığı pek yok. Dışarıdan gelenler şekeri de aynı seviyede tuttuğunu söylüyorlar. Köyümüzde böbrek hastası yok. Devamlı bu suyu içiyoruz.ö

Köye devamlı su almaya geldiğini belirten Rasim Kervan, 'Çatak suyunun faydası var. Eşimim böbreklerinde kum var. Kumu dökmesi için ciddi manada faydalı oluyor. Çayı bununla demliyoruz. Çaydanlıklar kireç tutmuyor. İçimi de güzel. Paralı olduğunu yeni duyduk. Güzel olmuş. Hiç değilse sıra kavgası oluyordu. Güzel bir su, iyi olur inşallahö dedi.

8 yıldır su aldığını söyleyen Mustafa Batur(48), 'Tek böbrekle yaşayan bir kişiyim. Muhtarımız yeni bir uygulama yapmış. Bence iyi oldu. 1 TL çok büyük bir para değil. Su da kaliteli. 1 TL'ye 10 litre su alıyorsun. Analiz ettirdik. Sıfır kireç. Osmaniye'ye bile su gönderdim. Orada da memnun kaldılar. Halen daha gönderiyorum. Her suya güvenemiyorsun ama buradaki su çok kaliteli." diye konuştu.