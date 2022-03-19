KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ - Son Dakika
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KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

19.03.2022 10:04

Karabük'te intihar eden lise öğrencisi 2 arkadaştan biri olan Ömer Yusuf U.?nun cenazesi Yenişehir Camii'ne getirildi.

Karabük'te intihar eden lise öğrencisi 2 arkadaştan biri olan Ömer Yusuf U.?nun cenazesi Yenişehir Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, öğrencinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ömer Yusuf U.?nun cenazesi Safranbolu Cemal Caymaz Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Oğuzhan U.?nun cenazesinin ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ
KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ
KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

YORUMLAR
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Yenişehir, İntihar, Karabük, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARABÜK-LİSELİ ÖMER, OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ - Son Dakika
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