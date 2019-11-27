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Karabük'lü hakem VAR eğitimine davet edildi

6 saat önce

Karabük'ün klasman hakemlerinden Mustafa Hakan Belder, merkez hakem kurulu tarafından İstanbul Riva da yapılacak VAR eğitimine davet edildi.

Karabük'lü hakem VAR eğitimine davet edildi, System.String[]

Karabük'ün klasman hakemlerinden Mustafa Hakan Belder, merkez hakem kurulu tarafından İstanbul Riva da yapılacak VAR eğitimine davet edildi.


1. Lig ve 2. Lig ile Türkiye Kupası ve alt liglerde görev alan Karabüklü hakem Mustafa Hakan Belder, Süper Lig hakemi olma yolunda ilerliyor. - KARABÜK

Mustafa Hakan, İstanbul, Karabük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
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