KARABÜK Mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü
3 saat önce
Mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldüKarabük'ün Safranbolu ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü, diğeri hastanede yaşam savaşı veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:39 Kaynak: DHA
Mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü, diğeri hastanede yaşam savaşı veriyor.
Safranbolu Emek Mahallesi
'nde oturan Satılmış Doğan
ve eşi Satı Doğan(76), dün ormanda topladıkları mantarı evlerine getirdi. Pişirdikleri mantarı yiyen çift daha sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle Safranbolu Devlet Hastanesi
'ne başvurdu. Burada ilk tedavilerinin ardından Karabük'te özel bir hastaneye sevk edilen çiftten Satı Doğan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken eşinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Satı Doğan'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Safranbolu Merkez
Camiine getirildi. Doğan'ın çocukları annelerinin tabutu başında taziyeleri kabul etti. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası 5 çocuk annesi Satı Doğan'ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.
Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler
Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı!
Yaşlı kadını evinde döverek öldüren 3 kişi tutuklandı
Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!