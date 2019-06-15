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KARABÜK Mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü

3 saat önce

Mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldüKarabük'ün Safranbolu ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü, diğeri hastanede yaşam savaşı veriyor.

Mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü, diğeri hastanede yaşam savaşı veriyor.
Safranbolu Emek Mahallesi'nde oturan Satılmış Doğan ve eşi Satı Doğan(76), dün ormanda topladıkları mantarı evlerine getirdi. Pişirdikleri mantarı yiyen çift daha sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle Safranbolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada ilk tedavilerinin ardından Karabük'te özel bir hastaneye sevk edilen çiftten Satı Doğan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken eşinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Satı Doğan'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Safranbolu Merkez Camiine getirildi. Doğan'ın çocukları annelerinin tabutu başında taziyeleri kabul etti. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası 5 çocuk annesi Satı Doğan'ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.
KARABÜK Mantardan zehirlenen yaşlı çiftten biri öldü
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:39 Kaynak: DHA
Emek Mahallesi, Karabük, Safranbolu, Güncel
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