Son Dakika Haberleri: KARABÜK Markette soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı
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KARABÜK Markette soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı

27 dakika önce

Markette soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandıKARABÜK'te, kar maskesi takıp, elinde tabanca ile girdiği markette soygun girişiminde bulunan, çalışanlar ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y.(58) tutuklandı.

Markette soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı
KARABÜK'te, kar maskesi takıp, elinde tabanca ile girdiği markette soygun girişiminde bulunan, çalışanlar ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y.(58) tutuklandı.
Dün saat 17.00 sıralarında Polisevi karşısında bulunan markette meydana gelen olayda, kar maskeli bir kişi elinde kurusıkıdan bozma tabanca ile markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen kişi, kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmak istedi, ancak başarılı olamadı. Diğer kasayı açıp paralarla kaçmaya çalışan H.Y.?nin peşinden çalışanlar ve müşteriler koştu. Market girişinde yakalanarak etkisiz hale H.Y. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin polis ekiplerine 'Şansımı denedim ama olmadı' dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı. İşçi emeklisi H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.
KARABÜK Markette soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:41 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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