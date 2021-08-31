Karabük 'Mavi'ye boyandı Sağlık Müdürü teşekkür etti - Son Dakika

- Karabük 'Mavi'ye boyandı Sağlık Müdürü teşekkür etti

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı'dan Karabüklülere hem teşekkür, hem de uyarı

Sarı: "Birinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesine ulaşmış olsak ta, henüz ikinci doz aşılamada yüzde 60 seviyesindeyiz"

" Vaka sayılarımız hala istediğimiz seviyeye düşmüş değil, yüksek seyrediyor"

KARABÜK - Aşılanma oranınında yüzde 75 bandını aşarak sarı kategoriden maviye dönen Karabük'te Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve yerel yönetimler tedbirleri sıkı sıkıya uygulamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Karabüklülere teşekkür ederken, aşılarını yaptırmayan vatandaşlara çağrıda bulunmayı ihmal etmedi.

Haftalık vaka sayılarının hızla artmasının ardından vatandaşın aşılama çalışmalarına verdiği katkı ile Karabük sarı kategoriden maviye döndü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, birinci doz aşılamada, yüzde 75 aşılama seviyesine ulaşarak Karabük'ün düşük riskli iller kategorisine girerek haritada mavi renge döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Aşılama seviyesinin bu noktaya gelmesinde katkısı olan sağlık çalışanlarına, kamu kurum ve kuruluş ile vatandaşlara da teşekkür eden Sarı, " Her ne kadar birinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesine ulaşmış olsak ta, henüz ikinci doz aşılamada yüzde 60 seviyesindeyiz. Bu nedenle aşılamanın hız kesmeden devam etmesi, gerekiyor. Özellikle hiç aşısını yaptırmamış olanlar ile ikinci ve üçüncü doz aşılarını yaptırmayanlarında vakit kaybeden aşılarını yaptırmalarını arzu ediyoruz. Şuan için Karabük'te toplamda 300 bin doza yakın aşı yapıldı. Bu oldukça iyi bir rakam ama bunun 50 bine yakını birinci doz aşı. Bizim hedef nüfusumuz 200 bin dolayında. Hiç aşılanmış ve hedef nüfusumuz içinde 50 bin kişi popülasyonumuz var. Bunların ilk aşılarını yaptırmalarını arzu ediyoruz. Bunun yanında ikinci dozu bekleyen 20 bin dolayında vatandaşımız var ve bunun 8 binin aşı zamanı geldi, bunlarında ikinci doz aşılarını yaptırmalarını istirham ediyoruz" dedi.

Gelecek haftadan itibaren okulların açılacağını, üniversitenin hizmete girerek tekrar yüz yüze eğitime başlayacağından kentte ciddi bir sosyal hareketliliği başlayacağını da dikkat çeken Sarı, " Hatta il dışından ve yurt dışından ilimize gelecek çok sayıda Üniversite öğrencileri olacak. Bu sosyal hareketlilik vakalarda artışa yol açabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızı mümkün olduğunca hızlı aşı olmaya bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Aşılama çalışmalarında son günlerde günlük bin 500 seviyesine indiğini de sözlerine ekleyen Sarı, " Aşılamada günlük 5 bin sayısına ulaştığımız zamanlar oldu. Biz tekrar aynı duyarlığı vatandaşlarımızdan bekleyerek, günlük aşı seviyesini 3 binlerin üzerine çıkarmak istiyoruz. Vaka sayılarımız hala istediğimiz seviyeye düşmüş değil, yüksek seyrediyor. Sosyal hareketliliği artması ile vakalarda artış olması öngörülüyor. Bizim zaten günlük vaka sayılarımızın yüksek olmasından dolayı daha duyarlı olarak temizlik, maske ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Yoğun bakımlarımızda ciddi sayıda hasta yer alıyor. Covid'e bağlı ölümler sürüyor. Ağustos ayında ölümler yaşandı. Pandemi bitmiş değil ve halen devam ediyor. Bunu el birliği ile bitirebilmemiz için en önemli silahımız aşı. Hastanemizde yoğun bakım ve serviste yatan hastalarımıza baktığımıza aşısız vatandaşlarımızdan veya aşısını tamamlamış olanlardan kaynaklandığını görüyoruz" dedi.