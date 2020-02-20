Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

7 saat önce

Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütün kadın akademisyen yapılanmasına mensup ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen kişilere yönelik Karabük, Samsun ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aktif görevde bulunan doktor öğretim üyesi N.K.K. ve araştırma görevlisi S.S. ile daha önce görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi İ.A, öğretmenler E.E, S.T. ve R.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarılan şüpheliler, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan birinde HIV virüsü çıktı
Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:03:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]