Karabük merkezli FETÖ operasyonu - Son Dakika

Karabük merkezli FETÖ operasyonu
16.10.2020 18:53
Karabük merkezli iki ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Karabük merkezli iki ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 'mali yapılanması, mahrem askeri yapılanması ve öğrenci evleri yapılanması'na yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Karabük ve Rize'de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan iki 2 farklı operasyon neticesinde, M.Y., A.Ç. ve T.Z. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Sorguları tamamlanan 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(İHA)
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