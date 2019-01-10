Son Dakika Haberleri: Karabük Merkezli Fetö Operasyonunda 4 Kişi Adliyede

Karabük Merkezli Fetö Operasyonunda 4 Kişi Adliyede

1 saat önce

Karabük merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü muvazzaf asker 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük Merkezli Fetö Operasyonunda 4 Kişi Adliyede, System.String[]
Karabük merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü muvazzaf asker 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle aranan isimlere yönelik operasyon yaptı. Karabük, Kocaeli, Kütahya ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla E.B.(22), F.D.(25), F.A.(25) ve Ö.K.(25) gözaltına alındı. 3'ü muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Karabük, Güncel
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