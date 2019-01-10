Karabük Merkezli Fetö Operasyonunda 4 Kişi Adliyede
1 saat önce
Karabük merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü muvazzaf asker 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Karabük
merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü muvazzaf asker 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle aranan isimlere yönelik operasyon yaptı. Karabük, Kocaeli
, Kütahya
ve Muğla
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla E.B.(22), F.D.(25), F.A.(25) ve Ö.K.(25) gözaltına alındı. 3'ü muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:01 Kaynak: DHA
Kadın Hastaların Mahrem Görüntülerini Çeken Doktor Serbest Bırakıldı
Sapık Doktorun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılması Büyük Tepki Topladı
Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi
Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor