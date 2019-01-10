Son Dakika Haberleri: Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli Muğla, Kocaeli ve Kütahya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli Muğla, Kocaeli ve Kütahya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine getirilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup oldukları, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince dün Karabük merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, E.B. (22), F.D. (25), F.A. (25) ve Ö.K. (25) gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:53 Kaynak: AA

Kütahya, Karabük, Güncel
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