Karabük Merkezli Hırsızlık Operasyonu

Karabük merkezli hırsızlık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük merkezli hırsızlık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Mahallesi'nde 3 ayrı iş yerinden gıda ve hırdavat malzemeleri çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Görgü tanıklarının ifadeleri ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızların 3 ayrı otomobille Kastamonu'ya gittiklerini tespit eden polis, plaklardan şüphelilerin adreslerini belirledi.



Kastamonu polisiyle de iş birliği yapan ekipler, H.K, P.K, M.Ç ve F.Ç'yi gözaltına aldı.



Safranbolu'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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