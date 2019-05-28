Son Dakika Haberleri: Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu

20 dakika önce

Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişiden 9'u tutuklandı.

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişiden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu temin ettikleri ve ticaretini yaptıkları öne sürülenlere yönelik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, E.K. ve İ.S. serbest bırakıldı.
Karabük merkezli İzmir, Kocaeli ve Muğla'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ş.E, E.T, G.C, S.A, M.S.D, D.A, Ü.C.D, Y.D, İ.S, E.K. ve M.A.E. gözaltına almıştı. Şüphelilerin üst araması ve adreslerinde uyuşturucu ile hassas terazi ve öğütücü ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:11 Kaynak: AA
Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Giyim Devi Tiffany&Tomato İcradan Satışa Çıkıyor 11 Haftalık Hamile Olan Hazal Kaya'dan Eşi Ali Atay'la Aşk Pozu Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:31:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]