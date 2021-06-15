Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Karabük Valiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince "uyuşturucu madde temin ve ticareti" suçunu işlediği iddia edilen 6 şüpheliye yönelik Karabük ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler E.K, B.K, E.M, Y.Ö, E.E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılacağı değerlendirilen kilitli naylon paketler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.