Karabük Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan "yardımcı kaynak" açıklaması

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk kez ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımız da öğrencilerimizin masasında olacak." dedi.

Akbaş, gazetecilere, Bakanlık tarafından gönderilen 240 bin ücretsiz ders kitabının dağıtımının tamamlandığını söyledi.

Ders kitaplarının yanı sıra Bakanlık tarafından gönderilen yardımcı kaynak çalışma kitaplarının ilk kısmı olan 50 bininin dağıtımına da başlandığını aktaran Akbaş, "Geçtiğimiz dönemde ilimizin akademik başarısına büyük katkı sağlayan yardımcı kaynak kitapları 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin masalarının üzerinde olacak. Bakanlığımızın göndermiş olduğu kitaplar öğrencilerimizin sınavlara hazırlanmalarında büyük destek sağlayacaktır. Eğitim öğretim yılı başı itibarıyla ilimizde toplam 227 bin yardımcı kaynak kitabı öğrencilerimize ulaştırılmış olacaktır. Bu çok önemli bir ihtiyaca cevap verecektir. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.