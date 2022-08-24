Karabük Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan "yardımcı kaynak" açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan "yardımcı kaynak" açıklaması

24.08.2022 10:52
Karabük Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan "yardımcı kaynak" açıklaması

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk kez ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımız da öğrencilerimizin masasında olacak.

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk kez ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımız da öğrencilerimizin masasında olacak." dedi.

Akbaş, gazetecilere, Bakanlık tarafından gönderilen 240 bin ücretsiz ders kitabının dağıtımının tamamlandığını söyledi.

Ders kitaplarının yanı sıra Bakanlık tarafından gönderilen yardımcı kaynak çalışma kitaplarının ilk kısmı olan 50 bininin dağıtımına da başlandığını aktaran Akbaş, "Geçtiğimiz dönemde ilimizin akademik başarısına büyük katkı sağlayan yardımcı kaynak kitapları 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin masalarının üzerinde olacak. Bakanlığımızın göndermiş olduğu kitaplar öğrencilerimizin sınavlara hazırlanmalarında büyük destek sağlayacaktır. Eğitim öğretim yılı başı itibarıyla ilimizde toplam 227 bin yardımcı kaynak kitabı öğrencilerimize ulaştırılmış olacaktır. Bu çok önemli bir ihtiyaca cevap verecektir. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Karabük'te çıkan ot yangını trafo merkezine sıçramadan söndürüldü Karabük'te çıkan ot yangını trafo merkezine sıçramadan söndürüldü
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan 'yardımcı kaynak' açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:38 Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı
10:34 KYK yurt başvuruları başladı! Mehmet Kasapoğlu, yurt başvuru tarihlerini açıkladı
10:14 18 liraya satın aldıkları harabeye dönmüş tarihi evi baştan sona değiştirdiler! Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
10:18 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne rekorla başladı
10:01 MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde, tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
09:51 Bakanlık, SGK'daki yolsuzluk iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı
09:53 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ülkeyi uyuşturucu ve yabancı cennetine çevirdiği için gençleri koruyamıyor ve gençlik festivallerini iptal ettiriyor
09:51 Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu
09:46 Survivor yarışmasıyla ünlü olan Birsen Bekgöz, mayolu fotoğraflarını paylaştı
09:43 Motorine büyük zam geliyor! Litre fiyatı 26 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 10:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan "yardımcı kaynak" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement