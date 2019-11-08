Son Dakika Haberleri: Karabük minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı
Son Dakika Güncel Karabük minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı

Karabük minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı

6 saat önce

Minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdıKARABÜK,(DHA) ? KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, yolcu minibüsünün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı

KARABÜK,(DHA) ? KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, yolcu minibüsünün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı film izler gibi izleyen vatandaşları polis uzaklaştırdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. M.İ. idaresindeki 78 M 0131 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz ismi tespit edilemeyen yaşlı kadına çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

'BURADA SEYİRCİLİK YAPMAYA GEREK YOK'

Çoğu halk pazarı için gelen vatandaşlar kazayı adeta film izler gibi izledi. Olay yerinde inceleme yapan polisler memurlarından biri vatandaşlara 'Burada seyircilik yapmaya gerek yok' diyerek uyardı. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Sürücü M.İ., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı kadının cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı

Karabük, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:47 Kaynak: DHA
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