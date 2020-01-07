Karabük modern hayvan barınağına kavuşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük modern hayvan barınağına kavuşacak - Son Dakika

Karabük modern hayvan barınağına kavuşacak

6 saat önce

Karabük Belediyesi tarafından Melisa köyü güzergahında yapımına başlanan yeni Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, modern imkanlarla çok sayıda hayvanın bakımı yapılacak.

Karabük modern hayvan barınağına kavuşacak, System.String[]

Karabük Belediyesi tarafından Melisa köyü güzergahında yapımına başlanan yeni Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, modern imkanlarla çok sayıda hayvanın bakımı yapılacak.


Belediyeden yapılan açıklamada, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde donanımlı hayvan hastanesinin yanı sıra alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri ve kedi evi bulunduğu kaydedildi.


Merkezin devreye girmesi ile birlikte yaralı ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına daha konforlu bir bakım hizmeti sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Tedavileri yapıldıktan sonra alındıkları ortama geri bırakılacak. Mevcut bulunan Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde ise 2019 yılında yaklaşık olarak 2 bin 190 kedi ve köpeğe sağlık hizmeti verilirken, bunlardan 690 tanesine bulunduğu yerde aşı, 270 tanesi ise kısırlaştırıldı." - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
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