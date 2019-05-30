KARABÜK Motosikletinden düşürdüğü çantası bomba endişesi yarattı

Motosikletinden düşürdüğü çantası bomba endişesi yarattıKARABÜK'te, Irak uyruklu Qayysar Altameem'in motosikletiyle yaya köprüsünden geçtiği sırada düşürdüğü çanta bomba paniğine neden oldu. Bir süre sonra koşarak çantasının başına gelen Altameem, "Pardon yani" dedi.Olay, öğle saatlerinde Yeşil ve Şirinevler Mahallelerini birbirine bağlayan yaya köprüsünde meydana geldi. Çanak anten servis elamanı olarak çalışan Qayysar Altameem, çanak anten ayarı için elektrikli motosikletiyle servise çıktı. Yaya köprüsünden geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu servis çantası olarak kullandığı laptop çantasını motosikletinden düşürdü. Çantayı görenler polise haber verdi. Polis, güvenlik şeridi çekerek köprüyü geçişlere kapatırken bomba imha uzmanı ekiplerine durumu bildirdi. Bir süre sonra ayağında terlikle koşarak gelen Qayysar Altameem, polis ekiplerine kendisine ait olduğunu söylediği çantadan çanak anten ayarı için kullanılan malzemeler çıktı. Altameem gazetecilere, "Pardon yani" dedi. Altameem İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.