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Karabük motosikletlinin devrilme anı kask kamerasında

6 saat önce

Motosikletlinin devrilme anı kask kamerasındaKarabük'te, ormanda patika yolda devrilen motosikletlinin şarampole yuvarlanması arkadaşının kask kemarasına yansıdı.

Motosikletlinin devrilme anı kask kamerasında

Karabük'te, ormanda patika yolda devrilen motosikletlinin şarampole yuvarlanması arkadaşının kask kemarasına yansıdı.

Motosiklet tutkunu 2 arkadaş motosikletleriyle Araıcak ormanında gezintiye çıktı. Patika yolda ilerleyen motosikletlerden biri devrildi. Sürücüsü ise şarampole doğru yuvarlandı. Yaşananlar ise arkadan gelen motosikletli arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Arkadaşlar bir süre sonra ise tepeye çıkmaya karar verdi. Tepeyi çıkmaya çalışan motosikletli tepede bekleyen arkadaşının motosikletine çarparak üzerine düştü. Bu yaşanan olay da kask kamerasına yansıdı.

Karabük motosikletlinin devrilme anı kask kamerasında

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:56 Kaynak: DHA
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