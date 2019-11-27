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Karabük motosikletlinin devrilme anı kask kamerasında
6 saat önce
Motosikletlinin devrilme anı kask kamerasındaKarabük'te, ormanda patika yolda devrilen motosikletlinin şarampole yuvarlanması arkadaşının kask kemarasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:56 Kaynak: DHA
Motosikletlinin devrilme anı kask kamerasında
Karabük'te, ormanda patika yolda devrilen motosikletlinin şarampole yuvarlanması arkadaşının kask kemarasına yansıdı.
Motosiklet tutkunu 2 arkadaş motosikletleriyle Araıcak ormanında gezintiye çıktı. Patika yolda ilerleyen motosikletlerden biri devrildi. Sürücüsü ise şarampole doğru yuvarlandı. Yaşananlar ise arkadan gelen motosikletli arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Arkadaşlar bir süre sonra ise tepeye çıkmaya karar verdi. Tepeyi çıkmaya çalışan motosikletli tepede bekleyen arkadaşının motosikletine çarparak üzerine düştü. Bu yaşanan olay da kask kamerasına yansıdı.
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