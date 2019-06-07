Son Dakika Haberleri: KARABÜK MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Son Dakika Güncel Haber

KARABÜK MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

14 dakika önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, motosikletin üzerine uzanarak trafiği tehlikeye atan sürücü, arkasından gelen otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, motosikletin üzerine uzanarak trafiği tehlikeye atan sürücü, arkasından gelen otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Karabük- Bartın karayolunda, motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğunu, arkasından gelen otomobilin sürücüsü cep telefonuyla kaydetti. Motosikletin üzerine uzanarak, hızla yolda ilerleyen motosikletliye yaklaşan sürücü, bir ara kendi aracının hız göstergesini gösterdi. 130 kilometre hızla giden motosikletliyi görüntüleyen sürücü, "Evet arkadaşımızın ölümle dansı. Şu anda ölümle dans ediyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Motosikletli bir süre daha yoluna devam etti.
KARABÜK MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:55 Kaynak: DHA
Bartın, Safranbolu, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UBER sürücüsünden 25 yaşındaki kıza cinsel saldırı Binali Yıldırım, İmamoğlu ile yapacakları ortak yayın için hangi sunucuyu tercih ettiğini açıkladı! Rus şirketi Rostec'ten S-400 açıklaması: Teslimat 2 ay içerisinde başlayacak Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 23:09:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KARABÜK MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]