Karabük Müftülüğünden TDV'nin İdlib için başlattığı "İyilik Konutları" kampanyasına destek - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde çadırlarda ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren siviller için başlattığı "İyilik Konutları" kampanyasına, Karabük Müftülüğü destek verdi.

Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk, AA muhabirine, Türkiye genelinde başlatılan kampanyaya Karabük'teki din görevlilerinin de katıldığını söyledi.

İdlib'de insanların çadırlarda zor şartlarda yaşadığını belirten Yılmaztürk, "Biz de personelimizle kampanyaya destek olalım dedik. Arkadaşlarımız kendi aralarında 86 bin lira topladı. Kampanyayı Türk Kızılay'ının da Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği içerisinde yürüttüğünü biliyoruz. Kampanya devam ediyor." dedi.

Yılmaztürk, kampanyaya destek sunan herkese teşekkür etti.