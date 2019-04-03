Karabük Muhtar Adaylarının Tarafları Kavga Etti: 1 Yaralı, 4 Gözaltı

Muhtar adaylarının tarafları kavga etti: 1 yaralı, 4 gözaltıKARABÜK'te, D.A.'nın evinde çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken mevcut muhtar ile muhtar adayının tarafları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Muhtar adaylarının tarafları kavga etti: 1 yaralı, 4 gözaltı



KARABÜK'te, D.A.'nın evinde çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken mevcut muhtar ile muhtar adayının tarafları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y.'nin tüfeğini ateşlemesi sonucu Hasan Ş. yaralanırken, jandarma ve polis ekipleri zırhlı araçlarla köye girerek olaylara müdahale etti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Olay gece saatlerinde, Karabük Cumayanı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeniden aday olarak muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu'nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde çıkan yangında yeniden alevlendi. Dursun Aşık'ın evinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken, köylüler yardıma koştu. Bu sırada iki muhtar adayının tarafları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. av tüfeği ile ateş ederek Hasan Ş.'yi vurdu. Hasan Ş. yaralanırken, köye gelen 112 Acil ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Köye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Köyde yaşanan gerginlik üzerine jandarma, polis çevik kuvvet ekipleri geldi. Jandarma ve polis ekipleri sirenler çalarak zırhlı araçlarla köye girince taraflar dağıldı. Köyde önlemler alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Karabük Cumayanı Köyü'nde yaşanan olayın ardından jandarma ve polis ekipleri, olayla ilgili incelemede bulundu. Kavgaya karışanlardan kimlikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 2 tabancaya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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